Fehltritt auf Instagram : Bundeswehr postet Hakenkreuz-Uniform auf Instagram – und nennt sie "retro"

Peinliche Social-Media-Pannen kann sich die Bundeswehr in Zeiten des Nachwuchsmangels eigentlich nicht leisten.

27. November 2019, 11:30 Uhr

Hamburg | Ein Instagram-Post der Bundeswehr sorgt derzeit für Wirbel im Netz. Kein Wunder: Der Diensthabende für Social Media hatte sich am Dienstag einen ziemlich peinlichen Fehler erlaubt. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Bundeswehr wurde eine Uniform der Wehrmacht zur Schau gestellt – samt Hakenkreuzen.

Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über den Post berichtet. Mittlerweile ist das Foto aus den Instagram-Stories des Bundeswehr-Kanals verschwunden. Auf Twitter kursieren aber noch Aufnahmen:





Hakenkreuze deutlich zu erkennen

Auf dem Screenshot des gelöschten Posts ist deutlich zu sehen, dass an der Uniform zwei Eiserne Kreuze, das Verwundeten-Abzeichen der Wehrmacht und ein Reichsadler befestigt sind. Auf allen Abzeichen und Orden prangt ein Hakenkreuz. Versehen wurde das Posting dann auch noch mit zynischen Kommentaren. Am unteren Bildrand stand: "Auch Mode ist ein Aspekt. Bis heute halten sich militärische Stilelemente in der Haute Couture." Zudem wurde der Begriff "retro" auf das Foto gesetzt.

Verteidigungsministerium kündigt Konsequenzen an

Auf Anfrage der "Bild" räumte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums den Fehler ein: "Der Text zum Bild ist tatsächlich missverständlich." Das Posting sei "gedankenlos" und "unsensibel" und werde gelöscht. Zudem solle ein Gespräch mit dem verantwortlichen Mitarbeiter geführt werden, "mit dem Ziel einer zusätzlichen Sensibilisierung".

Der Bundestagsabgeordnete Tobias Lindner (Grüne) äußerte sich empört: "Die Bundeswehr muss unverzüglich klären, wie so etwas auf ihren Instagram Account kommen konnte."

Bundeswehr hat massive Nachwuchsprobleme

Seit Ende der Wehrpflicht im Jahr 2011 hat die Bundeswehr massive Probleme, Nachwuchs zu rekrutieren. Aus einem internen Papier des Verteidigungsministeriums hieß es, dass 2020 nur die Hälfte der 760.000 Schulabgänger für die Truppe geeignet sind. Mit ihren provokanten Werbekampagnen steht die Bundeswehr jedoch häufiger in der Kritik, als dass sie ihr Image aufbessert und Nachwuchs anlockt.

