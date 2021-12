Ermittlungen nach Politskandal : Gouverneurs-Bruder beraten: CNN feuert Moderator Chris Cuomo

Tiefer Fall der berühmten Brüder: New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo war wegen Belästigungsvorwürfen zurückgetreten. Nun ist auch CNN-Moderator Chris Cuomo seinen Job los – weil er seinen Bruder unterstützte.

New York | Der US-Nachrichtensender CNN hat seinen Starmoderator Chris Cuomo entlassen. CNN begründete den Schritt am Samstag damit, dass Cuomo zu sehr in die Verteidigung seines Bruders Andrew, des früheren Gouverneurs des Staates New York, verwickelt gewesen sei. Wenige Tage zuvor hatte CNN den 51-Jährigen bereits vom Dienst suspendiert. Anwälte bringen bel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.