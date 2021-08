Ursache offen : Unglück auf dem Campingplatz: Mann und Hund liegen tot im Vorzelt

Vermutlich ein technischer Defekt löste das Unglück auf einem Waabser Campingplatz aus. Einsatzkräfte finden den Camper und seinen Hund leblos vor.

Waabs | Tragisches Ende eines Urlaubs. Vermutlich durch einen technischen Defekt sind ein Camper und sein Hund am Montag Mittag tot in ihrem Vorzelt gefunden worden. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Waabs und Damp-Dorotheenthal in Schleswig-Holstein waren zu einer technischen Hilfeleistung beziehungsweise einem Gefahrguteinsatz alarmiert worden. Nach Auskunft...

