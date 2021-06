Outing im Profisport : Carl Nassib: Erster NFL-Profi macht Homosexualität öffentlich

Die NFL ist die beliebteste Profi-Liga in den USA. Spieler dort gelten als Sinnbild für Stärke und Männlichkeit. Nun hat der erste aktive Footballer seine Homosexualität öffentlich gemacht – so reagiert die Sportwelt.

Las Vegas | Der Football-Profi Carl Nassib hat in einem vielbeachteten Schritt als erster aktiver NFL-Spieler seine Homosexualität öffentlich gemacht. "Was geht, Leute", sagte der Defensive End der Las Vegas Raiders in einem am Montag (Ortszeit) auf Instagram veröffentlichten Video. "Ich wollte nur einen kurzen Moment nutzen und sagen, dass ich schwul bin. Ich wo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.