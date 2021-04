Höchste Film-Auszeichnungen : Chinesische Regisseurin erhält Oscar – ihre Heimat zensiert die Verleihung

Nach dem riesigen Erfolg der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao bei den Oscars zensiert ihr Heimatland die Verleihung.

Peking | In der Nacht auf Montag gewann die Regisseurin Chloé Zhao mit ihrem Film "Nomadland" als beste Produzentin in der Kategorie bester Film den Oscar. China, das Land in dem Zhao aufwuchs, hat nun jedoch mit Zensur und Zurückhaltung auf den historischen Erfolg der in Peking geborenen Filmemacherin reagiert. Wichtige Staatsmedien, darunter die staatliche N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.