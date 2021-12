Letztes ZDF-„heute journal“ : „So, mehr wird's nicht“: Claus Kleber moderiert letzte Sendung

Claus Kleber moderiert am Donnerstagabend nach fast 19 Jahren als Anchorman zum letzten Mal das "heute journal" im ZDF.

Mainz | Claus Kleber (66) moderiert am Donnerstag (21.45 Uhr) zum letzten Mal das "heute journal" im ZDF. Der Journalist verabschiedet sich nach fast 3000 Ausgaben in fast 20 Jahren. "So, mehr wird's nicht. 2977 Mal und heute zum letzten 'Guten Abend'", beginnt Claus Kleber seine letzte Sendung und leitet zum ersten Corona-Bericht über. Erstmals war er ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.