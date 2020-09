Demonstrationen : Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Hannover

Mehrere hundert Demonstranten haben in Hannover mit ihren Protesten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen begonnen.

von Stefanie Witte und dpa

12. September 2020, 14:34 Uhr

Hannover | Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Sie erwartet bei dem Aufmarsch und einer anschließenden Versammlung bis 20.00 Uhr rund 2000 Menschen. Um 13.30 Uhr gab sie 350 Teilnehmer an. Eine Rednerin sprach von einer „Fake-Pandemie“. „Sie nehmen uns unsere Menschenrechte ab“, sagte sie mit Bezug auf die Bundesregierung. Zudem würden Steuergelder verprasst. Eine private Initiative hatte den „Walk to freedom“ (Gang zur Freiheit) angezeigt.

Gleichzeitig gibt es mehrere Gegendemonstrationen, etwa von der Linken Jugend und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Ihr Motto lautet: „Für Gesundheitsschutz und gegen Verschwörungstheorien“.

Die Demonstrationen werden nach Einschätzung der Polizei zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen. Die Beamten informieren fortlaufend über Twitter und haben ein Bürgertelefon eingerichtet.