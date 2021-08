Beratungen am Montag : Bericht: Gesundheitsminister wollen die dritte Impfung ab September

Corona-Mutationen weltweit beschäftigen die Wissenschaftler. Jüngst sorgt die Delta-Variante für große Bedenken. Eine sogenannte "Boost"-Impfung könnte Abhilfe schaffen.

Berlin | Kommt schon im September die dritte Impfung gegen Corona? Wenn es nach Jens Spahn und seinen Länderkollegen geht, kann jetzt alles ganz schnell gehen. Am Montag beraten sie bei der Gesundheitsministerkonferenz über den sogenannten Impf-"Booster", wie die "Bild am Sonntag" (Bams) berichtet. Das stünde in einer entsprechenden Beschlussvorlage, die auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.