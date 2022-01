30.561 neue Fälle : Corona-Neuinfektionen und Sieben-Tage-Inzidenz mit deutlichem Anstieg

Den sechsten Tag in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Dienstagmorgen mit 239,9 an, zudem vermeldete das RKI 30.561 Corona-Neuinfektionen.

Berlin | Das Robert Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 239,9 an. Er steigt seit dem 30. Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tes...

