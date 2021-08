In Bus, Bahn und Fähre : In Dänemark fallen die Masken: Tragepflicht überall aufgehoben

Die 14-Tage-Inizidenz in Dänemark ist fünfmal so hoch wie in Deutschland – trotzdem fallen die Masken. Eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gibt es nur noch beim Fliegen.

Kopenhagen | Auch die letzten Masken in Dänemark fallen: Ab Samstag muss man im nördlichsten deutschen Nachbarland auch dann keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, wenn man sich in Bus, Bahn oder Fähre befindet. Die Maskenpflicht für stehende Passagiere im öffentlichen Nahverkehr sollte ursprünglich am 1. September aufgehoben werden, fällt nun aber bereits jetzt, w...

