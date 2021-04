Anerkennung als Arbeitsunfall : Bericht: So können Kinder und Jugendliche bei Covid-19 entschädigt werden

Kinder und Jugendliche können eine Covid-19-Infektion als Arbeitsunfall geltend machen und haben Chance auf Anerkennung.

Berlin | In der aktuellen Corona-Pandemie sind – wie so oft – die Kinder- und Jugendlichen das schwächste Glied in der Kette. Während eine Corona-Infektion bei Erwachsenen als Arbeitsunfall angesehen wird, ist das Regelwerk bezüglich Kinder und Jugendlich nicht so eindeutig. Ein Bericht von "BuzzFeed" bringt nun allerdings etwas mehr Licht ins Dunkel. Kinde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.