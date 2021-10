Sprache : „Cringe“ ist „Jugendwort des Jahres“ 2021

Im finalen Voting setzt sich das Wort „cringe“ gegen „sheesh“ und „sus“ durch. Und wofür steht das neue „Jugendwort des Jahres“?

Stuttgart | „Cringe“ ist das „Jugendwort des Jahres“ 2021. Der Begriff beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes und setzte sich bei einem finalen Voting des Langenscheidt-Verlags mit 42 Prozent der Stimmen durch, wie das Unternehmen am Montag in Stuttgart mitteilte. Zuvor hatten Jugendliche in mehreren Runden über ihr Lieblingswort abgestimmt - übrig gebl...

