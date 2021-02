Ziel: 100.000 Dänen pro Tag : Dänemark probt die Massen-Impfung – Ein Vorbild für Europa?

Den Kapazitäten-Test haben die Impfzentren in Dänemark bestanden. Das Land gilt als Impfvorbild in der EU.

Kopenhagen | Wie viele Menschen können an einem Tag gegen Covid-19 geimpft werden? Bei einer Generalprobe für die Hochphase der Corona-Impfkampagne haben in Dänemark mehr als 37.500 Menschen einen Stich erhalten. 36.564 Menschen bekamen ersten Zahlen zufolge am Frei...

