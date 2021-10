Regierung sieht Bedrohungen : Dänemark verlängert Grenzkontrollen – Corona-Verschärfungen werden aufgehoben

Die Corona-bedingten Verschärfungen der Grenzkontrollen werden ab dem 25. Oktober aufgehoben.Wer jedoch nicht geimpft, getestet oder genesen ist, muss sich nach der Einreise testen lassen.

Kopenhagen/Krusau | Ab Montag wird an der Grenze wieder fast alles wie vor der Corona-Krise. Die Stichprobenkontrollen werden auf das Niveau vor März 2020 zurückgefahren. Das haben die Regierung und die Parteien am Dienstag vergangener Woche vereinbart. Die Einstufung von EU- und Schengenländern in grün, gelb und orange wird ab dem 25. Oktober ebenfalls fallengelassen...

