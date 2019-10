Zu geringe Nachfrage : Das Aus für die Schoko-Pizza: Dr. Oetker stoppt Produktion

Der Hype war groß – doch nach gut zwei Jahren verschwindet die Schoko-Pizza aus dem Tiefkühlregal.

Avatar_prignitzer von dpa

18. Oktober 2019, 13:26 Uhr

Bielefeld | Der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker hat seine Schokoladen-Pizza wegen geringer Nachfrage vom Markt genommen. Seit Sommer werde die Tiefkühlpizza mit Schokoladenbelag nicht mehr an den Handel ausgeliefert, sagte ein Sprecher am Freitag in Bielefeld. "Es gibt ja immer wieder Neuheiten, dafür muss ein altes Produkt auch mal Platz machen, wenn die Nachfrage nicht mehr entsprechend ist", sagte er weiter. Zuvor hatte die "Neue Westfälische" darüber berichtet.

Bei der Markteinführung im April 2017 hatte die "Pizza Dolce al Cioccolato" für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Über die süße Variante des üblicherweise herzhaften Tiefkühlprodukts war vor allem in Sozialen Medien heiß diskutiert worden. Zwölf Monate nach der Einführung war das Produkt bereits einmal angepasst worden und fortan nur in kleinerer Variante als "Piccola Cioccolatino" zu haben.