Wetter : Das Jahr endet mild - auch Silvesternacht wohl frostfrei

Tauwetter ist angesagt, es wird wieder wärmer. Mit viel Sonnenschein ist in den kommenden Tagen allerdings nicht zu rechnen, eher mit Wind und Regen.

Offenbach am Main | In Deutschland wird zur Wochenmitte außergewöhnlich mildes Wetter erwartet, doch zuvor herrscht in der Nacht zum Mittwoch im Nordosten von Oderbruch bis nach Vorpommern noch örtlich Glättegefahr. Zum Jahreswechsel ist mit einer frostfreien Silvesternacht zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach voraussagte. Am Mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.