Promis unter Palmen : Denkpause fürs Krawall-TV: Verändert Willi Herrens Tod die Reality-Welt?

Nach Willi Herrens Tod hat Sat.1 „Promis unter Palmen“ abgesetzt. Ändern sich gerade die Spielregeln im Reality-TV?

Berlin | Nach Willi Herrens Tod ging alles ganz schnell. Kaum mehr als eine Stunde brauchte Sat.1 nach der ersten Meldung, um „Promis unter Palmen“ abzusetzen – das Trash-Format also, in dem der Schauspieler gerade noch zu sehen war. Acht Episoden waren vorproduziert worden; nur zwei wurden ausgestrahlt. Mehr kommt nicht. Am Montag, den 26. April, hätte es wei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.