Alte Spannungen : Die hässliche Fratze: Brexit reißt alte Wunden in Nordirland auf

Vor allem heizt der Brexit die alten Spannungen zwischen proirischen Republikanern und probritischen Unionisten an.

Belfast | Die Furcht vor den Schatten von einst war nie wirklich weg in Nordirland. In diesem Landesteil des Königreichs, wo man seit 1998 dachte, es könnte nur besser werden nach all den Bomben, den unzähligen Toten, dem Leid während des jahrzehntelangen Bürgerkriegs. Und tatsächlich wurde mit dem Karfreitagsabkommen, das den Weg zu einem offiziellen Frieden e...

