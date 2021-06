Fünfte Staffel : Deshalb bekommt „The Masked Singer“ einen neuen Sendeplatz

Die Sendung "The Masked Singer" ist ein wahrer Quoten-Hit für ProSieben. Nun will der Sender einen weiteren Schritt gehen und gibt der Musikshow einen besonderen Sendeplatz.

Unterföhring | ProSieben macht seinen Quotenhit "The Masked Singer" bei der nächsten Staffel zur Samstagabend-Show. Das sei allerdings als einmalige Aktion für die sechs Folgen im Herbst dieses Jahres geplant, teilte der Sender am Montag in Unterföhring bei München mit. Zuletzt war die von Matthias Opdenhövel moderierte Live-Musikshow dienstags ausgestrahlt worden. ...

