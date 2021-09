Alle Gründe auf einen Blick : Deshalb sollten Sie feuchtes Toilettenpapier nicht benutzen

Es ist feucht, angenehm am Körper und bequem in der Benutzung – feuchtes Toilettenpapier. Wir nennen Ihnen jedoch Gründe, weshalb Sie es trotz dieser Vorteile nicht verwenden sollten.

Berlin | Sie haben einen gereizten After? Ein Phänomen, worüber in der Öffentlichkeit nur selten und wenn überhaupt mit vorgehaltener Hand gesprochen wird. Stillschweigend greift man in diesem Fall zum feuchten Toilettenpapier. Es kühlt, fühlt sich deutlich angenehmer bei gereizter Haut an und kommt oft mit Düften wie Kamille und Zitrone daher – feuchtes Toile...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.