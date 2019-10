Gustav Gerneth : 114 Jahre: Deutschlands wohl ältester Mann feiert Geburtstag

Der gelernte Maschinist Gustav Gerneth wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin geboren.

15. Oktober 2019, 09:00 Uhr

Havelberg | Deutschlands wohl ältester Mann hat am Dienstag seinen 114. Geburtstag gefeiert. In der Stadt im Norden Sachsen-Anhalts lebt Gustav Gerneth nach wie vor in seiner eigenen Wohnung. Er werde von seinen Enkeln und Urenkeln umsorgt. "Weil es mit dem Gehen nicht mehr so gut funktioniert, verbringt Opa seine Zeit im Bett, schaut von dort TV", so Christine Rattay zur "Bild"-Zeitung. Zu seinem Geburtstag gratuliert sie ihm mit einem "Frankfurter Kranz". "Süßes mag er noch immer gern", sagt sie zur "Volksstimme".

Feier im engsten Familienkreis

Per Brief bekommt der älteste Mann auch Glückwünsche vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Aber ohnehin habe der Rentner laut "Bild" nicht mehr so viel Lust auf großen Trubel an seinem Geburtstag – geplant ist nur eine Feier im engsten Familienkreis.

Der Jubilar wurde geboren, als Kaiser Wilhelm II. regierte, überlebte zwei Weltkriege, russische Gefangenschaft und die DDR. Mit seiner Frau zog er drei Söhne groß Gerneth arbeitete als Maschinist auf Schiffen sowie als Bord- und Flugzeugmechaniker und später in Havelberg bis zu seinem Ruhestand 1972 im Gaswerk.