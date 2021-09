Staffelstart am Montag : „Die Wollnys“: Neue Folgen enthüllen Zoff vor der Zwillingsgeburt

Neues von der Großfamilie Wollny: Am Montag startet die 14. Staffel der Reality-Reihe "Die Wollnys" auf RTL II. Im Fokus der neuen Folgen: Die Zwillingsschwangerschaft von Wollny-Tochter Sarafina und ihrem Mann Peter.

Ratheim | 14 Personen aus drei Generationen unter einem Dach: So wohnt die Familie Wollny im rheinischen Ratheim. Seit über zehn Jahren begleiten TV-Kameras den trubeligen Alltag der Großfamilie. Am Montag, dem 6. September geht das Reality-Format in die 14. Staffel. Im Mittelpunkt der neuen Staffel stehen Sarafina Wollny und ihr Mann Peter. Denn um ihre Zwi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.