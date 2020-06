Gescheiterte Flucht in Bautzen : Dieb klaut Lebensmittel im Supermarkt und vergisst seinen Sohn

In Ostsachsen hat ein 29-jähriger Dieb seinen Sohn im Supermarkt vergessen, nachdem er Lebensmittel gestohlen hatte.

Avatar_prignitzer von dpa

06. Juni 2020, 16:25 Uhr

Bautzen | Ein in Panik geratener Dieb hat in Sachsen seinen achtjährigen Sohn auf der Flucht vergessen. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz vom Samstag hatte der 29-Jährige am Freitag in einem Supermarkt in Bautzen Lebensmittel im Wert von fünf Euro gestohlen.

Diebestour endet im Krankenhaus

Als die Alarmanlage anschlug türmte er. Offenbar im Fluchtstress vergaß er seinen Sohn, somit war der Dieb schnell ermittelt, wie die Polizei weiter mitteilte. Zudem stürzte der 29-Jährige beim Davonlaufen und verletzte sich. Die Diebestour endete somit im Krankenhaus.