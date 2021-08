Bußgeldkatalog der Länder : Diese Strafen drohen bei Missachtung der Einreisetestpflicht

Seit Sonntag gilt eine Testpflicht für Reiserückkehrer. Durch die unterschiedlichen Bußgeldhöhen der Bundesländer kann ein Verstoß zwischen 150 bis 25.000 Euro kosten. Das gilt in den Bundesländern.

Berlin | In immer mehr Urlaubsländern schießen die Infektionszahlen in die Höhe und mit ihr die Zahl an erkrankten Rückkehrern. Deshalb beschloss das Gesundheitsministerium, dass ab dem 1. August eine Testpflicht für Reiserückkehrer gilt. Jeder Urlauber ab zwölf Jahren, der nach Deutschland einreisen möchte, muss einen Negativtest, ein Genesungszertifikat oder...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.