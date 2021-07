Ab nächster Woche : Apotheken sollen bald wieder digitale Impfnachweise ausstellen

Wegen einer Sicherheitslücke wurde die Ausstellung von Corona-Impfzertifikaten in Apotheken vorübergehend ausgesetzt, ab nächster Woche soll sie schrittweise wieder eingeführt werden.

Berlin | Apotheken in ganz Deutschland können aktuell keine Corona-Impfzertifikate ausstellen. Der Deutsche Apothekerverband (DAV) hatte die Ausstellung in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt, da es am Donnerstag Berichte über eine Sicherheitslücke gab. Apotheken sollen ab nächster Woche wieder schrittweise Corona-Impfzertifikate ausstell...

