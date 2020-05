"Tief empfundenes Mitleid" : Donald Trump bezeichnet 100.000 Corona-Tote als „sehr traurige Wegmarke“

US-Präsident Donald Trump sprach sein Mitgefühl den Angehörigen der Opfer aus.

28. Mai 2020, 21:17 Uhr

Washington | Nach mehr als 100 000 Toten in der Corona-Pandemie in den USA hat US-Präsident Donald Trump den Angehörigen der Opfer sein Beileid ausgesprochen. "Wir haben gerade eine sehr traurige Wegmarke erreicht", schrieb Trump am Donnerstag auf Twitter. "Allen Familien und Freunden derer, die von uns gegangen sind, möchte ich mein tief empfundenes Mitgefühl und meine Liebe für alles aussprechen, wofür diese großartigen Menschen standen und stehen." Er fügte hinzu: "Gott sei mit ihnen."





Nach Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore war die Zahl der Corona-Toten in den USA am Mittwochabend (Ortszeit) über die Marke von 100.000 gestiegen. Die Zahl der in den USA seit Beginn der Pandemie nachgewiesenen Infektionen liegt demnach bei etwa 1,7 Millionen. Trump war in die Kritik geraten, weil er die Gefahr durch das Virus zunächst kleingeredet hatte. Der US-Präsident weist Kritik an seinem Krisenmanagement zurück.