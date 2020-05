Gewalttat in Dortmund : 41-Jähriger liegt tot auf Gehweg – Mutmaßlicher Täter ermittelt

Bei einer Gewalttat in Dortmund wird ein 41-Jähriger getötet. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer kannten sich.

18. Mai 2020, 10:51 Uhr

Dortmund | Im Fall des getöteten 41-Jährigen, der in Dortmund auf einem Gehweg gefunden wurde, ist ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen worden. Der 39 Jahre alte Mann aus Dortmund sei am Sonntagnachmittag durch Zeugenhinweisen ermittelt worden, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montagmorgen. Er habe sich im Laufe der Ermittlungen dann gestellt. Am Montag werde über einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls entschieden.

Mutmaßlicher Täter und Opfer kannten sich

Es gebe Anzeichen auf einen Streit im Vorfeld, sagte die Sprecherin weiter. Offenbar hätten sich der 39-Jährige und der Tote gekannt. Der Tote sei kleinwüchsig gewesen, sagte die Staatsanwältin. Es gebe aber bisher keine Anhaltspunkte, ob das eine Rolle bei der Tat gespielt habe. Der Tathergang sei weiter unklar.



Der 41-Jährige aus Dortmund war den Angaben nach in der Nacht zum Samstag von einem Zeugen leblos auf dem Gehweg in der Innenstadt entdeckt worden. Er starb trotz zeitnaher Alarmierung des Rettungsdienstes vor Ort. Eine Obduktion ergab Hinweise auf eine Gewalttat. Zwischenzeitlich wurde ein 32-Jähriger festgenommen. Der Verdacht gegen ihn erhärtete sich aber nicht.