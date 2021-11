Großeinsatz der Polizei : Dortmunds Innenstadt: Zwei Gruppen liefern sich wohl Schießerei

Großeinsatz der Polizei in Dortmund: In der Innenstadt sind am Sonntag zwei Gruppen aneinandergeraten – mit Schuss- und Stichwaffen.

Dortmund | Bei einer Auseinandersetzung zweier Gruppen mit Schuss- und Stichwaffen sind in Dortmund mehrere Menschen verletzt worden. Es gab deshalb am Sonntag einen Großeinsatz der Polizei, mehrere Straßen wurden gesperrt. Zwei Personengruppen seien auf einem Gehweg aneinandergeraten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es habe auch Festnahmen gegeben. Wie...

