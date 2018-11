Auch Baby unter den Opfern : Vier Tote in Wohnung in Jena gefunden: "Es war sehr blutig"

Die Polizei entdeckte vier Tote in einem Wohnhaus – darunter auch ein vier Wochen altes Baby.

von dpa

20. November 2018, 12:14 Uhr

Jena | Nach dem Fund von vier Toten in einer Wohnung in Jena werden die Leichen in der Rechtsmedizin untersucht. Zudem gab die Staatsanwaltschaft am Dienstag weitere Details bekannt: So handelt es sich bei dem getöteten drei Wochen alten Säugling um das leibliche Kind des mutmaßlichen Täters. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 38-Jährige seine 25-jährige Ex-Partnerin und deren 43 Jahre alten neuen Freund getötet haben, wie ein Sprecher in Gera sagte. Danach soll der Mann das Baby und sich selbst getötet haben.

Noch viele Fragen offen

Als mögliche Tatwaffe komme ein Messer in Frage. Die Untersuchung der Leichen könne aber noch einige Tage in Anspruch nehmen, sagte der Behördensprecher. Einen Medienbericht, wonach der mutmaßliche Täter und das Kind an einer Rauchgasvergiftung starben, bestätigte er nicht. Dass es sich bei dem getöteten Kind um einen Jungen gehandelt haben soll, konnte der Sprecher nicht bestätigen. Dazu lägen ihm keine Angaben vor.

Die Leichen des Kindes, der Frau und der beiden Männer – alles deutsche Staatsangehörige waren am Montag entdeckt worden. Das Verbrechen selbst soll sich den Angaben zufolge bereits am Wochenende ereignet haben. "Es war sehr blutig", sagte der Staatsanwalt am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Die Leichen lagen in einer Wohnung im obersten Geschoss eines fünfgeschossigen Wohnhauses im Jenaer Stadtteil Winzerla.