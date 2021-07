Niederlande : Drei Tonnen Kokain im Hafen von Rotterdam entdeckt

Dem niederländischen Zoll ist ein Schlag gegen den internationalen Drogenmarkt gelungen. In einem Container mit Bananenpüree aus Ecuador fanden die Fahnder drei Tonnen Kokain.

Rotterdam | Der niederländische Zoll hat im Hafen von Rotterdam drei Tonnen Kokain im Straßenverkaufswert von 225 Millionen Euro entdeckt. Das Rauschgift wurde vor zwei Tagen in einem Container aus Ecuador zwischen Fässern mit Bananenpüree entdeckt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Container war für eine Firma in Basel bestimmt, die nach Einsc...

