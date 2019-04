Im kanadischen Nationalpark : Drei bekannte Extremsportler nach Lawinenabgang offenbar gestorben

In Kanada sind drei Extremsportler nach einem Lawinenabgang vermisst. Die Behörden gehen vom Tod des Trios aus.

von dpa

19. April 2019, 10:49 Uhr

Wien/Montreal | Drei bekannte Extremsportler sind bei einem Lawinenabgang in Kanada offenbar gestorben. Wie die Outdoor-Bekleidungsmarke The North Face am Donnerstag mitteilte, werden die beiden Österreicher David Lama (28) und Hansjörg Auer (35) sowie der US-Amerikaner Jess Roskelley (36) seit Mittwoch vermisst.









Rettungsmaßnahmen gestalten sich schwierig

Es sei davon auszugehen, dass sie am Dienstag von einer Lawine verschüttet wurden, erklärte der Sponsor der Extremsportler. Auch die Behörden gehen nach einer Mitteilung davon aus, dass die drei Männer tot sind. Weitere Rettungsmaßnahmen seien zudem wegen der schwierigen Wetterverhältnisse und erhöhter Lawinengefahr derzeit nicht möglich.

Roskelleys Vater geht von Tod des Sohnes aus

Roskelleys Vater John Roskelley sagte der US-Zeitung "Spokesman-Review", er gehe vom Tod seines Sohnes aus. "Die Route, die er gehen wollte, wurde zum ersten Mal im Jahr 2000 bewältigt", sagte Roskelley, der früher selbst als einer der besten US-Bergsteiger galt. "Es ist eine dieser Routen, bei der die Bedingungen perfekt sein müssen, sonst wird es zum Albtraum. Genau das ist passiert."

Roskelley hatte 2003 gemeinsam mit seinem Sohn den Mount Everest bestiegen. Jess Roskelley war zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt und damit der jüngste Bergsteiger, der den höchsten Berg der Welt bezwang.

Extremsportler wollten schwierigen Aufstieg wagen

Laut den Behörden wollten Lama, Auer und Roskelley den Berg Howse Peak im Nationalpark Banff über einen schwierigen Aufstieg an der Ostseite besteigen. Nachdem die Sportler vermisst gemeldet worden waren, untersuchten Rettungskräfte die Gegend aus der Luft und konnten dabei Anzeichen für mehrere Lawinenabgänge feststellen. Im Geröll wurde demnach zudem Bergsteiger-Ausrüstung gesichtet.

Lamas Manager Florian Klingler hatte am Donnerstagnachmittag erste Medienberichte über ein mögliches Lawinenunglück weder bestätigt noch dementiert. Er habe jedoch von Bekannten Lamas entsprechende Befürchtungen gehört, sagte Klingler der österreichischen Nachrichtenagentur APA.