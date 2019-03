Schlangenlinien auf A44 : Autofahrer mit rekordverdächtigem Promillewert auf Autobahn unterwegs

Nachfolgende Autofahrer hätten die Trunkenheitsfahrt nach hinten mit Warnblinkanlage abgesichert.

von dpa

08. März 2019, 11:59 Uhr

Düsseldorf | Ein 50-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach ist auf der Autobahn 44 in Düsseldorf mit 4,7 Promille Alkohol gestoppt worden. Der Mann sei extrem langsam und in Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren unterwegs gewesen, berichtete die Autobahnpolizei am Freitag.

Weiterlesen: Polizei erwischt Mann mit gefälschtem Führerschein – Ablaufdatum 32. August



Nachfolgende Autofahrer hätten die Trunkenheitsfahrt nach hinten mit Warnblinkanlage abgesichert, bis die Polizei in Flughafennähe zugreifen konnte. Im Wagen des 50-Jährigen fanden die Beamten mehrere leere Schnapsflaschen. Ein Atemalkoholtest ergab dann am Donnerstag den rekordverdächtigen Wert. Führerschein und Wagen wurden sichergestellt.

Weiterlesen: Schon wieder: Lkw kracht mit ausgefahrener Ladefläche gegen Brücke