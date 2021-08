Corona-Pandemie : Das EM-Finale war ein Superspreader-Event: So hoch sind die Zahlen

Das Finale der Fußball-EM versank im Chaos. Aktuelle Zahlen belegen: Das Spiel war auch ein Superspreader-Event.

London | Bei der Finalrunde der Fußball-EM in London mit Zehntausenden Zuschauern und etlichen Fans rund um das Wembley-Stadion haben sich mehr als 3000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus Zahlen der Gesundheitsbehörde Public Health England zu den beiden England-Spielen im Halbfinale und Finale am 7. und 11. Juli hervor. 2295 der Anwesenden in...

