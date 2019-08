Ecuador : Nach sechsjährigem Kampf: Vorkämpferinnen für gleichgeschlechtliche Ehe heiraten

Genau vor sechs Jahren war dem Paar in dem Standesamt die Trauung untersagt worden.

von dpa

06. August 2019, 08:13 Uhr

Quito | Genau sechs Jahre nach dem Beginn ihres Kampfes für die gleichgeschlechtliche Ehe haben sich zwei Frauen in Ecuador das Ja-Wort gegeben. "Wir danken allen, die sich uns auf dem Weg angeschlossen haben, um diesen Traum zu verwirklichen", sagte die lesbische Menschenrechtsaktivistin Pamela Troya nach der Trauung mit ihrer Frau Gabriela Correa am Montag in Quito.





Genau vor sechs Jahren war dem Paar in dem Standesamt die Trauung untersagt worden. Nach einer jahrelangen Kampagne hatte das Verfassungsgericht des südamerikanischen Landes die Homo-Ehe Anfang Juli erlaubt. "Jetzt, sechs Jahre später, sind wir endlich Frau und Frau", sagte Troya.



Weiterlesen: Erste Homo-Hochzeiten Asiens: "Ich bin wirklich stolz auf mein Land"