Kriminalität : Ehepaar niedergestochen - Verdächtiger psychisch krank

Ein 23-Jähriger steht unter Verdacht, ein Ehepaar in einem Mehrfamilienhaus in Bammental schwer attackiert zu haben. Der mutmaßliche Angreifer soll in eine psychiatrische Klinik kommen.

Bammental | Nach der Messerattacke auf ein Ehepaar in Bammental nahe Heidelberg soll der mutmaßliche Angreifer in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, steht der 23 Jahre alte Mann im dringenden Verdacht des versuchten Totschlags. Diesen habe er im Zustand „der Schuldunfähigkeit oder der ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.