Schmuck, Bargeld, Designertaschen : Nach Einbruch: Jetzt droht Verona Pooth den Räubern

Bei Verona Pooth wurde an Heiligabend eingebrochen. Der Boulevardstar droht jetzt mit der Veröffentlichung des Überwachungsvideos.

Meerbusch | Verona Pooth und ihre Familie haben an Heiligabend einen Schock erlebt: Einbrecher stiegen in ihre Villa in Meerbusch bei Düsseldorf ein und stahlen Schmuck, Bargeld und Designertaschen. "Ich fühle mich schutzlos wie eine Schildkröte, der man den Panzer weggenommen hat", sagte die Moderatorin der "Bild am Sonntag" ("BamS"). Insgesamt hätten die Diebe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.