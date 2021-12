Video aus der Villa : Einbruch bei Verona Pooth: Überwachungskamera zeigt Räuber auf frischer Tat

Nach dem Einbruch an Heiligabend hat Verona Pooth Aufnahmen von Überwachungskameras aus ihrer Villa veröffentlicht. Darauf sind die Räuber auf frischer Tat zu sehen. Der Boulevardstar bittet um Hinweise an die Polizei.

Meerbusch | Überführt Verona Pooth mit Aufnahmen von Überwachungskameras die Räuber aus ihrer Villa? In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 53-Jährige am Dienstagabend Videoaufnahmen, die die Eindringlinge auf frischer Tat zeigen. In der ersten Sequenz ist zu sehen, wie die Räuber versuchen, in einem Zimmer einen Schrank aufzubrechen, möglicherweise auch...

