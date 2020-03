Dresden : Einbruch in Grünes Gewölbe: Polizei veröffentlicht Phantombild

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen bei dem dreisten Einbruch ins Grüne Gewölbe von mindestens sieben Tätern aus.

Avatar_prignitzer von dpa

05. März 2020, 14:26 Uhr

Dresden | Gut drei Monate nach dem spektakulären Einbruch in die Dresdner Schatzkammer Grünes Gewölbe haben die Ermittler ein Phantombild eines Verdächtigen veröffentlicht. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen inzwischen von mindestens sieben Tätern aus, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Das hätten Einschätzungen aus einer Fallanalyse des Landeskriminalamtes Sachsen sowie umfassende Videoauswertungen ergeben.

picture alliance/dpa





Weiterlesen: Dreister Juwelendiebstahl aus Grünem Gewölbe: Warnung an die Diebe

Noch keine heiße Spur zu den Tätern

Neue Erkenntnisse gebe es auch rund um das Tatfahrzeug. So sei der zur Flucht benutzte Audi S6 im August 2019 von einer Privatperson an einen Unbekannten verkauft worden. Ein etwa 25 Jahre alte Mann habe den Wagen bei dem Verkäufer in Magdeburg abgeholt. Man gehe davon aus, dass der Abholer mit dem späteren Einbruch zu tun habe.

Zwei unbekannte Täter waren am 25. November 2019 im Schutz der Dunkelheit über eines der vergitterten Fenster in das Grüne Gewölbe eingedrungen und hatten dann mit einer Axt eine Vitrine im Juwelenzimmer eingeschlagen. Nach kurzer Zeit konnten sie mit Diamanten und Brillanten von unschätzbarem Wert flüchten. Bisher gibt es noch keine heiße Spur. Auch bisher gingen die Ermittler davon aus, dass die beiden Männer Unterstützer hatten.