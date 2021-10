Bilanz : Eine Million Besucher bei Münchner Wirtshauswiesn

Wegen der Pandemie ist das Oktoberfest zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden. Doch die Münchner feierten trotzdem.

München | Die Wirtshauswiesn in München ist nach 16 Tagen zu Ende gegangen. Gut eine Million Besucher nahmen an der Aktion teil, wie Gregor Lemke, Sprecher des Vereins der Münchner Innenstadtwirte, am Sonntag bilanzierte. Weil das Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie im zweiten Jahr in Folge abgesagt werden musste, luden 51 Gasthäuser und Biergärten zur Wir...

