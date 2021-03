So sieht's aus : Elliot Page als erster Transgender-Mann auf dem „Time“-Cover

Sein Outing machte weltweit Schlagzeilen: Film-Star Elliot Page ist der erste Transgender-Mann auf dem "Time"-Cover.

New York | Der kanadische Schauspieler Elliot Page (34) ist als erster Transgender-Mann auf dem Titel des "Time"-Magazins abgebildet. Das Magazin werde ab Freitag verkauft, teilten die Herausgeber des US-Magazins am Dienstag mit. Im Internet waren das Titelbild und das Interview mit Page bereits verfügbar. "Ich bin komplett der, der ich bin", wird Page auf dem C...

