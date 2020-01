Am Holocaust-Gedenktag : Entsetzen über Israel-Flagge an Schornstein in Leipzig

Während weltweit der Millionen Holocaust-Opfer gedacht wurde, sorgten Unbekannte in Leipzig für einen Eklat.

Avatar_prignitzer von dpa und lod

28. Januar 2020, 15:18 Uhr

Am Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus haben Unbekannte eine Israel-Flagge an einem Schornstein in Leipzig befestigt. Die Polizei prüft, ob eine Straftat im Sinne der Volksverhetzung vorliegt. "Mit Blick auf den Tag und den Schornstein könnte eine Relevanz vorliegen", sagte Polizeisprecherin Katharina Geyer am Montag. Die Polizei stehe in Kontakt mit der Staatsanwaltschaft.

Die "Bild"-Zeitung zeigt Bilder, wie die Feuerwehr mithilfe einer Drehleiter die Flagge vom 40 Meter hohen Schornstein holt. Die Fahne werde auf DNA-Spuren untersucht, sagte Geyer. Zeugen hatten die Ermittler über die Fahne informiert.

"Sind entsetzt"

Dass die Flagge ausgerechnet am 75. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung dort platziert wurde, hält nicht nur der Eigentümer des Fabrikgeländes für abscheulich. "Ich bin entsetzt darüber, dass solche Provokationen hier stattfinden", zitierte ihn die "Bild". Auch das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus äußerte sich am Dienstag auf Twitter "entsetzt" über die Aktion.





Bodo Löttgen, Fraktionschef der CDU im Landtag Nordrhein-Westfalens verurteilte die Aktion scharf. Es handle sich nicht bloß um eine Provokation: "Es ist eine zutiefst verabscheuungswürdige antisemitische und antiisraelische Straftat!", schreibt er auf Twitter.





Am 27. Januar 1945 hatte die Rote Armee das deutsche Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau erreicht und mehr als 7000 überlebende Häftlinge befreit. Allein in Auschwitz brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um, zumeist Juden. Viele wurden vergast, die Leichen anschließend verbrannt.

