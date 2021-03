Soziales Netzwerk blamiert : Er hackte Obama, Musk und Bill Gates: Twitter-Teenie verurteilt

Einem 17-Jährigen war der Zugriff auf die Twitter-Konten einflussreicher Promis gelungen. Jetzt wurde er verurteilt.

Tampa | Barack Obama, Elon Musk, Bill Gates: Im vergangenen Juli kaperten Hacker die Twitterkonten diverser Promis. Nun hat Graham Ivan C., der als "Drahtzieher" der Cyber-Attacke gilt, einen Deal mit den Justizbehörden gemacht. Der erst 18-Jährige legte am Dienstag bei Gericht in Florida ein Geständnis ab und akzeptierte drei Jahre Jugendhaft. Er war nur wen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.