Nach Erdbeben : Tsunami für Teile Alaskas befürchtet – Entwarnung von den Behörden

Nach einem Erdbeben in Alaska sprach der nationale Wetterdienst zunächst eine Tsunami-Warnung aus.

Reston | Ein starkes Erdbeben hat sich vor der Südküste des US-Bundesstaates Alaska ereignet. Die zuständige US-Behörde USGS gab die Stärke mit 8,2 an. Es sei am späten Mittwochabend (Ortszeit) 104 Kilometer südöstlich auf dem auf einer Halbinsel gelegenen Ort Perryville in einer Tiefe von 32 Kilometern aufgetreten. Die zunächst herausgebende Tsunami-Warnung w...

