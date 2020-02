Larry Tesler : Er machte Millionen das Leben leichter: Erfinder des "Copy-and-Paste"-Codes gestorben

Larry Tesler, der Mann, der eine der wichtigsten Ideen zur Bedienung von Computern hatte, ist tot.

20. Februar 2020, 11:51 Uhr

Palo Alto | Tesler schrieb den "Copy-and-Paste"-Software-Code in den 70er Jahren am Innovationslabor Xerox Parc im kalifornischen Palo Alto. Erstmals in die Hände von Verbrauchern kam die Funktion erst einige Jahre später in Apple-Computer. Apples Gründer Steve Jobs hatte bei einem Besuch in Xerox Parc die Bedeutung vieler dort entstandener Ideen wie der Bedienung des Computers per Maus und grafischem Interface erkannt.

Tesler arbeitete von 1980 bis 1997 bei Apple unter anderem an dem den "Newton" - einem Assistenzgerät mit Handschrift-Erkennung, das visionär war, aber wegen seiner Schwächen floppte. Danach ging er unter anderem zu Amazon und Yahoo, bevor er sich vor gut zehn Jahren als Berater selbstständig machte. Tesler starb am Montag im Alter von 74 Jahren, wie Xerox in der Nacht zum Donnerstag bestätigte.