Nostalgie zum Ende des 500-Euro-Scheins : Erinnern Sie sich noch an diese alten D-Mark-Scheine?

Am Freitag wurde zum letzten Mal der 500-Euro-Schein ausgegeben. Aber kennen Sie denn noch die D-Mark-Scheine?

von Kristina Müller

26. April 2019, 17:23 Uhr

Frankfurt am Main | Für den 500-Euro-Schein hat das letzte Stündlein geschlagen: Nach etwas mehr als sieben Jahren, wird er nun von den Banken nicht mehr ausgegeben. Damit verschwindet er in der langsam Versenkung, wie so viele Scheine vor ihm. Die letzten D-Mark-Scheine, die seit Anfang der 90er Jahre im Umlauf waren, wurden am 31. Dezember 2001 vom Euro abgelöst. So sahen sie damals aus: