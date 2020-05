Unfälle : Kleinkind von Regionalbahn erfasst und gestorben

Nach einem tragischen Unglück mit einem von einer Regionalbahn erfassten und dabei tödlich verletzten Kleinkind in Bielefeld-Brackwede dauern die Ermittlungen weiter an.

Avatar_prignitzer von dpa

11. Mai 2020, 10:35 Uhr

Bielefeld | Am Montagmorgen gebe es noch keine neuen Erkenntnisse, sagte ein Sprecher der Polizei. Das eineinhalb Jahre alte Mädchen war am Samstagabend auf offener Strecke von dem Zug erfasst worden. Wie und warum das Kind den breiten Bahndamm hinaufging, sei noch ungeklärt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Bahndamm sei schätzungsweise zweieinhalb bis drei Meter hoch. In relativer Nähe hätten sich sowohl die Eltern als auch die vierjährige Schwester befunden. Wie nah die Familie aber tatsächlich am Geschehen war, sei ebenfalls noch unklar.

Die Eltern und der Zugführer seien unmittelbar seelsorgerisch betreut worden. Befragungen seien am Sonntag allerdings noch nicht möglich gewesen. „Nach aktuellem Ermittlungsstand gehen wir von einem Unglücksfall aus“, erklärte der Polizeisprecher am Sonntag.