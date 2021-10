Trauerfeier für Alex W. : Erschossener 20-Jähriger: Mutter berührt mit Botschaft der Liebe

Familie, Angehörige und Freunde haben am Donnerstagabend in Idar-Oberstein Abschied von Alex W. genommen, der nach einem Streit um die Maskenpflicht an einer Tankstelle erschossen worden war.

Idar-Oberstein | Knapp drei Wochen nach dem tödlichen Schuss auf einen 20-Jährigen in einer Tankstelle in Idar-Oberstein hat die Mutter in ergreifenden Worten an ihren Sohn erinnert. "Mein Engel, ich werde dich immer lieben und dein Name wird nie in Vergessenheit geraten", sagte Michaela W. am Donnerstag bei einer öffentlichen Trauerfeier in Idar-Oberstein. "Sein Name...

