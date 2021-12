Tiere : Erste Heuler der Saison in Seehundstation angekommen

Mit dem Flugzeug ging es für die wenige Tage alten Heuler „Rudi“ und „Renate“ von Helgoland nach Friedrichskoog. Dort werden die beiden Kegelrobbenjungtiere nun aufgepäppelt. Der erste Schritt ist getan.

Friedrichskoog | Die ersten beiden Kegelrobben-Heuler der Saison werden aktuell in der Seehundstation in Friedrichskoog aufgepäppelt. Die „Rudi“ und „Renate“ genannten Tiere konnten am Mittwoch nach einer 14-tägigen Quarantäne in den Aufzuchtbereich der Station gelassen werden. Die beiden mutterlosen Robbenbabys seien erst wenige Tage alt gewesen, als sie auf Helgo...

