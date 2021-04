Apollo-11-Legende : Er flog mit Neil Armstrong zum Mond: Astronaut Michael Collins ist tot

Apollo-11-Legende Michael Collins ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Washington | Michael Collins ist tot. Der US-Astronaut starb im Alter von 90 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung wie seine Familie in einer Erklärung bekanntgab. Mehr in Kürze. ...

