Tote bei Unglück in Leverkusen : Explosion im Chempark: Betreiber rechnet mit Tod der fünf Vermissten

In einem Tanklager im Leverkusener Chempark ereignet sich eine verheerende Explosion. Die traurige Bilanz: mindestens zwei Tote, mehrere Vermisste und viele Verletzte. Die Anwohner sind verängstigt.

Leverkusen | Bei einer verheerenden Explosion in einer Müllverbrennungsanlage im Chempark Leverkusen sind womöglich sieben Menschen ums Leben gekommen. Zwei Mitarbeiter wurden tot geborgen. Fünf Menschen werden auch am Mittwochmorgen noch vermisst. Die Suche nach ihnen geht noch weiter. Am Mittwochnachmittag teilte Firmenchef Frank Hyldmar bei einer Pressekonfe...

